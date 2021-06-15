Наталья Фриске растрогала фанатов до слез постом в годовщину смерти сестры

Москва, 15 июня. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательное видео, посвященное шестилетней годовщине смерти артистки. Поклонников оно довело до слез.

Семья экс-солистки «Блестящих» до сих пор не смогла смириться с тяжелой потерей. Жанна Фриске умерла ровно шесть лет назад в возрасте 40 лет от глиобластомы. Родная сестра исполнительницы 15 июня опубликовала трогательное видео, смонтированное из записей ярких выступлений артистки.

«Мой ангел. Моя звездочка, мой ангел, уже шесть лет прошло, а мы никак не можем осознать, что тебя нет», — подписала видео Наталья Фриске.

Она рассказала, что семья, не смирившаяся с утратой, до сих пор ждет ее возвращения с затяжных гастролей или с телешоу по типу «Последнего героя». Сестра артистки отметила, что родным сложно принять тот факт, что они ее больше никогда не увидят.

«Сестренка моя, я тебя очень люблю, и мне тебя очень не хватает. Не хватает твоих советов, не хватает твоих объятий», — призналась блогер.

Фолловеры Фриске-младшей оставили огромное количество комментариев с благодарностями. Фанаты отметили, что сами не могут окончательно проститься со своим кумиром.

«Очень грустно и несправедливо, и очень быстро летит время. Спасибо за такое видео»; «Смотрю ваше видео и плачу. Так грустно, что ее больше нет с нами»; «Боль в сердце и на душе слезы. Для нас Жанна все равно жива и будет жить», — отметили поклонники.

Известная певица умерла в 2015 году, спустя два года после рождения сына Платона от популярного телеведущего Дмитрия Шепелева. Ребенку в наследство от мамы досталась треть элитной квартиры в центре столицы. Однако по решению суда отец мальчика смог продать долю, чтобы купить себе жилье в другом месте.