Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:07
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
13:00
Политика
Песков назвал время, отведенное на пресс-конференцию Путина и Байдена
Все новости

Наталья Фриске растрогала фанатов до слез постом в годовщину смерти сестры

Шоу-бизнес
Наталья Фриске растрогала фанатов до слез постом в годовщину смерти сестры
instagram.com  /  @friske_natalia

Москва, 15 июня. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательное видео, посвященное шестилетней годовщине смерти артистки. Поклонников оно довело до слез.

Семья экс-солистки «Блестящих» до сих пор не смогла смириться с тяжелой потерей. Жанна Фриске умерла ровно шесть лет назад в возрасте 40 лет от глиобластомы. Родная сестра исполнительницы 15 июня опубликовала трогательное видео, смонтированное из записей ярких выступлений артистки.

«Мой ангел. Моя звездочка, мой ангел, уже шесть лет прошло, а мы никак не можем осознать, что тебя нет», — подписала видео Наталья Фриске.

Она рассказала, что семья, не смирившаяся с утратой, до сих пор ждет ее возвращения с затяжных гастролей или с телешоу по типу «Последнего героя». Сестра артистки отметила, что родным сложно принять тот факт, что они ее больше никогда не увидят.

«Сестренка моя, я тебя очень люблю, и мне тебя очень не хватает. Не хватает твоих советов, не хватает твоих объятий», — призналась блогер.

Фолловеры Фриске-младшей оставили огромное количество комментариев с благодарностями. Фанаты отметили, что сами не могут окончательно проститься со своим кумиром.

«Очень грустно и несправедливо, и очень быстро летит время. Спасибо за такое видео»;

«Смотрю ваше видео и плачу. Так грустно, что ее больше нет с нами»;

«Боль в сердце и на душе слезы. Для нас Жанна все равно жива и будет жить», — отметили поклонники.

Известная певица умерла в 2015 году, спустя два года после рождения сына Платона от популярного телеведущего Дмитрия Шепелева. Ребенку в наследство от мамы досталась треть элитной квартиры в центре столицы. Однако по решению суда отец мальчика смог продать долю, чтобы купить себе жилье в другом месте.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Фриске растрогала фанатов до слез постом в годовщину смерти сестры
фриске певица блестящие
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru