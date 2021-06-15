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Футбольные болельщики поддержали антиковидные меры в Петербурге

  /   Обновлено: 15 июня 2021 12:58
Видео
Футбольные болельщики поддержали антиковидные меры в Петербурге

Маски стали неотъемлемым атрибутом для всех футбольных фанатов в этом году. Большинство гостей проявляют сознательность и антиковидные меры поддерживают.

«Я считаю, что ужесточение антиковидных мер — правильное решение, потому что коронавирус никто не отменял, болезнь не отступила и все, что возможно, сделают для обеспечения эпидемической безопасности, и это только будет на пользу. Потому что люди из разных стран приезжают, болезнь ходит между странами, между государствами. Я думаю, что это правильно», — поделился мнением одни из футбольных болельщиков.

В целом организацией ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге большинство довольны и понимают, что санитарно-эпидемиологическую обстановку нужно учитывать.

«Атмосфера очень хорошая, и меры антиковидные очень хорошо соблюдаются: все следуют правилам, носят маски. Все хорошо, люди получают удовольствие от футбола, и мы все приехали сюда, чтобы поддержать футбол и получить удовольствие от футбола», — прокомментировал Румер, болельщик из Пакистана.

Дополнительные ограничения в Северной столице вступят в силу с 17 июня. В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут продавать продукты питания, за исключением напитков.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Соревнования должны были состояться в 2020 году, их перенесли из-за пандемии коронавируса.

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