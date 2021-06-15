Спасатели продолжают поиски двоих детей, упавших в реку Пшеха

Краснодар, 15 июня. Поиски двоих детей, упавших в реку неподалеку от Апшеронска, продолжаются. С 07:00 по московскому времени спасательная группа возобновила мероприятия.

В операции задействованы водолазы, беспилотники, а также более ста человек, которые разыскивают двух братьев девяти и 12 лет. Сегодня уже третий день поисков, передает источник Федерального агентства новостей. С родителями школьников в настоящий момент работают психологи.

Следственный комитет ранее возбудил дело о халатности в отношении чиновников из администрации Петрозаводска после гибели троих детей в Онежском озере. Ход уголовного производства находится на особом контроле ведомства.