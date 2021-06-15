Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:07
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
13:00
Политика
Песков назвал время, отведенное на пресс-конференцию Путина и Байдена
Все новости

Спасатели продолжают поиски двоих детей, упавших в реку Пшеха

Происшествия
Спасатели продолжают поиски двоих детей, упавших в реку Пшеха
wikipedia.org  /  Alexey Komarov / CC BY 3.0

Краснодар, 15 июня. Поиски двоих детей, упавших в реку неподалеку от Апшеронска, продолжаются. С 07:00 по московскому времени спасательная группа возобновила мероприятия.

В операции задействованы водолазы, беспилотники, а также более ста человек, которые разыскивают двух братьев девяти и 12 лет. Сегодня уже третий день поисков, передает источник Федерального агентства новостей. С родителями школьников в настоящий момент работают психологи.

Следственный комитет ранее возбудил дело о халатности в отношении чиновников из администрации Петрозаводска после гибели троих детей в Онежском озере. Ход уголовного производства находится на особом контроле ведомства.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели продолжают поиски двоих детей, упавших в реку Пшеха
дети краснодарский край река апшеронск
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru