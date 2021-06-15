Путин встретится с президентом Швейцарии. События дня

Путин после саммита с Байденом встретится с президентом Швейцарии Российский лидер Владимир Путин после переговоров в Женеве со своим американским коллегой Джо Байденом проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Лидеры затронут вопросы развития двустороннего сотрудничества. Москва очень ценит нейтральную роль Швейцарии и признательна стране за организацию саммита Путина и Байдена в Женеве на вилле Ла Гранж. Повестка встречи в верхах уже согласована. 16 июня главы ядерных держав планируют обсудить стратегическую стабильность, разоружение, экологию, пандемию коронавируса, а также конфликты в горячих точках. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры президентов России и США стартуют в 14 часов по Москве и будут состоять из трех частей. «Первая — это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав. Затем небольшой перерыв на чай-кофе, а затем переговоры продолжаются», — сказал Юрий Ушаков. После саммита каждый президент даст персональную пресс-конференцию. Общего пресс-подхода не будет.

В Челябинске загорелся склад на площади три тысячи квадратных метров Федеральное агентство новостей / Повышенный четвертый ранг присвоен пожару на складе в Челябинске. По данным местных СМИ, там могут храниться пиломатериалы и изделия из древесины. Возгорание началось в подвале и стремительно распространилось по всему зданию. Огнем охвачены три тысячи квадратных метров. С места ЧП эвакуированы 25 человек. Погибших и пострадавших нет. В пресс-центре регионального МЧС сообщили, что на месте работают 64 спасателя при поддержке 20 единиц техники.

Руководство сгоревшей АЗС в Новосибирске задержано Федеральное агентство новостей / Директор и инженер автозаправки в Новосибирске, которая сгорела накануне, задержаны. Об этом сообщили в пресс-центре зампрокурора Новосибирской области. Резонансное ЧП произошло на Гусинобродском шоссе. По словам очевидцев, перед пожаром на АЗС прогремело не менее пяти мощных взрывов. В результате громкого происшествия пострадали 35 человек, в том числе два ребенка 10 и 12 лет. В Новосибирской областной клинической больнице остаются 17 человек, шесть из них находятся в реанимации. Ожоги различной степени тяжести получили и трое граждан Киргизии. В МЧС заявили, что причиной инцидента стало незаземление газовоза. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии областного центра проверить обоснованность размещения автозаправочных станций по соседству с жилыми кварталами.