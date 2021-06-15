ФАН публикует видео с места пожара на челябинском заводе

Челябинск, 15 июня. Огонь охватил склад Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Кадры с места событий оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Площадь возгорания составляет 400 кв. м. С территории эвакуировали 25 человек. Густой черный дым виден жителям нескольких районов города.

По информации источника ФАН, загорелась кровля складского помещения. Спасатели вывели пятерых сотрудников предприятия из подвала, остальные выбежали через главный вход. На месте работает газодымозащитная служба, в ближайшее время прибудет пожарный поезд.