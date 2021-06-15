Уткин сравнил игру капитанов сборных России и Украины в первых матчах Евро-2020

Москва, 15 июня. Блогер Василий Уткин поделился мнением об игре Артема Дзюбы и Андрея Ярмоленко в матчах первого тура группового этапа Евро-2020.

Василий Уткин считает, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко проявил себя лучше Артема Дзюбы в первом матче на чемпионате Европы по футболу. Об этом блогер рассказал в очередном выпуске на своем YouTube-канале.

«Украина забила первый гол, потому что ее лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанес, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер», — подчеркнул Уткин.

Блогер заметил, что Дзюба не нанес ни одного удара по воротам сборной Бельгии, а после матча завуалированно упрекнул в «недоделках» партнеров по национальной команде.

Первая игра Евро-2020 завершилась поражением России со счетом 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье. После первого тура сборная России занимает последнее место в турнирной таблице группы B.

Ранее сборная Словакии одержала победу над Польшей в первом матче на Евро-2020. Игра национальных команд, выступающих в группе E, проходила в Санкт-Петербурге.