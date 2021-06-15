Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:06
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
13:00
Политика
Песков назвал время, отведенное на пресс-конференцию Путина и Байдена
Все новости

Уткин сравнил игру капитанов сборных России и Украины в первых матчах Евро-2020

Спорт
Уткин сравнил игру капитанов сборных России и Украины в первых матчах Евро-2020
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 июня. Блогер Василий Уткин поделился мнением об игре Артема Дзюбы и Андрея Ярмоленко в матчах первого тура группового этапа Евро-2020.

Василий Уткин считает, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко проявил себя лучше Артема Дзюбы в первом матче на чемпионате Европы по футболу. Об этом блогер рассказал в очередном выпуске на своем YouTube-канале.

«Украина забила первый гол, потому что ее лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанес, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер», — подчеркнул Уткин.

Блогер заметил, что Дзюба не нанес ни одного удара по воротам сборной Бельгии, а после матча завуалированно упрекнул в «недоделках» партнеров по национальной команде.

Первая игра Евро-2020 завершилась поражением России со счетом 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье. После первого тура сборная России занимает последнее место в турнирной таблице группы B.

Ранее сборная Словакии одержала победу над Польшей в первом матче на Евро-2020. Игра национальных команд, выступающих в группе E, проходила в Санкт-Петербурге.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Уткин сравнил игру капитанов сборных России и Украины в первых матчах Евро-2020
футбол дзюба уткин евро-2020 ярмоленко
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru