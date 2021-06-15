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Сухопутные войска России могут получить маневренную САУ «Мальва»

Армия
Сухопутные войска России могут получить маневренную САУ «Мальва»
tvzvezda.ru  /  prt scr / ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Москва, 15 июня. Специалисты завершают испытания колесной гаубицы «Мальва», которая в ближайшем будущем может поступить на вооружение ВС России.

Новейшая самоходная артиллерийская установка отличается высокой мобильностью и хорошо подходит для участия в различных экспедиционных миссиях. САУ была изначально спроектирована для переброски на транспортных самолетах Ил-76. Выбор колесной базы связан с улучшением транспортной сети.

До конца 2021 года образец САУ должен пройти приемо-сдаточные испытания и приступить к государственным. После этого будет начат процесс приема на вооружение Сухопутных войск ВС РФ, передают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России. На «Мальву» установлено оружие калибра 152 миллиметра. Установка сможет стрелять в режиме «огневого налета» и одновременно обрушить на цель сразу несколько снарядов.

Ранее сообщалось о предстоящих учениях военнослужащих Балтийского флота на полигонах в Калининградской области. В оборонном ведомстве отмечают, что в ходе маневров будет отработана заправка различных типов боевой техники, включая и САУ «Мста-С».

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сау гаубица сухопутные войска Мальва
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