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Мировая торговля оказалась под угрозой из-за закрытия китайского порта

Экономика
Мировая торговля оказалась под угрозой из-за закрытия китайского порта
PrScr Twitter  /  @MaritimeManual

Москва, 15 июня. Ограничение работы терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэнь поставило под угрозу мировую контейнерную торговлю, считают эксперты отрасли.

По их словам, последствия окажутся более серьезными, чем после перекрытия Суэцкого канала судном Ever Given. Причиной закрытия терминала в китайском порту стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время за пределами порта Шэньчжэнь скопилось большое количество грузов. Некоторые из них перенаправлены в другие порты, но их мощностей не хватает. В результате задержки в обработке контейнеров составляют до семи дней, а транзитное время возросло до 15-16 дней.

По мнению экспертов, ситуация должна стабилизироваться к концу лета или началу осени. Однако задержки будут длиться еще два-три квартала. Участники рынка считают, что по итогу сложившихся обстоятельств стоимость фрахта возрастет.

Аналитики ранее объяснили подорожание металлопродукции на мировом рынке. По их словам, к росту цен привело восстановление китайской экономики после кризиса, вызванного пандемией.

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китай мировая экономика международная торговля
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