Правительство Колумбии вынуждено признать случаи насилия в отношении протестующих

Богота, 14 июня. Министр обороны Колумбии Диего Молано подтвердил 23 смерти в результате массовых акций протеста, проходящих в стране с 28 апреля. Об этом он сообщил 13 июня.

По заявлениям министра в ходе протестов ранения получили 1113 человек. Зарегистрировано 11 случаев гендерного насилия.

Озвученная министром цифра существенно отличается от данных, предоставленных правозащитными организациями. Так, гражданская платформа Temblores сообщает, что в результате действий полиции с 28 апреля по 31 мая был убит 41 человек, почти 4 тысячи получили ранения. Кроме того правозащитники сообщают о множестве случаев произвольных арестов и физического насилия в отношении протестующих. Зарегистрировано 25 случаев сексуального насилия.

В Колумбии второй месяц продолжаются массовые акции протеста, сопровождаемые беспорядками, вспыхнувшие после принятия правительством президента Ивана Дуке налоговой реформы, затрагивающей беднейшие слои общества.

После отмены реформы требования протестующих сместились в сторону улучшения социальных условий граждан. Кроме того, колумбийцы требуют расследовать действия сотрудников специальных подразделений полиции ESMAD в отношении протестующих.

Правительство неохотно идет навстречу требованиям граждан: на сегодняшний день ведется проверка по 204 эпизодам, связанным с действиями полиции и 143 случая аналогичных действий, совершенных военными.

Junior Jein was assassinated last night in Cali.



In September, he released a song “Who killed them?” w/other artists about how the state & paramilitaries kill Black people in Colombia with complete impunity. pic.twitter.com/Ta9flvVjym