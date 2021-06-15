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Правительство Колумбии вынуждено признать случаи насилия в отношении протестующих

Латинская Америка
Правительство Колумбии вынуждено признать случаи насилия в отношении протестующих
Global Look Press  /  Chepa Beltran / Keystone Press Agency

Богота, 14 июня. Министр обороны Колумбии Диего Молано подтвердил 23 смерти в результате массовых акций протеста, проходящих в стране с 28 апреля. Об этом он сообщил 13 июня.

По заявлениям министра в ходе протестов ранения получили 1113 человек. Зарегистрировано 11 случаев гендерного насилия.

Озвученная министром цифра существенно отличается от данных, предоставленных правозащитными организациями. Так, гражданская платформа Temblores сообщает, что в результате действий полиции с 28 апреля по 31 мая был убит 41 человек, почти 4 тысячи получили ранения. Кроме того правозащитники сообщают о множестве случаев произвольных арестов и физического насилия в отношении протестующих. Зарегистрировано 25 случаев сексуального насилия.

В Колумбии второй месяц продолжаются массовые акции протеста, сопровождаемые беспорядками, вспыхнувшие после принятия правительством президента Ивана Дуке налоговой реформы, затрагивающей беднейшие слои общества.

Правительство Колумбии вынуждено признать случаи насилия в отношении протестующих
PrScr Twitter  / @TheAtlPhoto

После отмены реформы требования протестующих сместились в сторону улучшения социальных условий граждан. Кроме того, колумбийцы требуют расследовать действия сотрудников специальных подразделений полиции ESMAD в отношении протестующих.

Правительство неохотно идет навстречу требованиям граждан: на сегодняшний день ведется проверка по 204 эпизодам, связанным с действиями полиции и 143 случая аналогичных действий, совершенных военными.

На этом фоне градус напряженности уличного противостояния не снижается. На днях неизвестный вооруженный мужчина застрелил общественного активиста и певца Харольда Ангуло, известного под сценическим псевдонимом «Junior Jein». Недавно Ангуло посвятил одну из своих песен событиям в городе Кали, ставшего центром протестов на западе страны, обвиняя власти в убийствах граждан.

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жертвы протесты колумбия
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