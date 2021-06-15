Загоревшийся склад ЧЭМК в Челябинске мог использоваться арендаторами

Челябинск, 15 июня. Сам склад мог использоваться арендаторами ЧЭМК, сообщили в МЧС региона. Устанавливается принадлежность здания.

Сообщение о возгорании на складе ЧЭМК поступило в МЧС региона в 11:52 по местному времени. Спасатели заявили, что пожар распространился на складе на участке площадью три тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, сам склад использовался не комбинатом, а арендаторами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают принадлежность помещения.

На складе Челябинского электрометаллургического комбината загорелась крыша. С места происшествия эвакуировали 25 человек, погибших нет, сообщал ФАН. На месте работают два звена газодымозащитной службы. К горящему складу вызван пожарный поезд, возгорание тушат из двух пожарных стволов.