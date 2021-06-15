Пивоваров будет участвовать в заседании суда по видеосвязи

Краснодар, 15 июня. Суд, на котором будут рассматривать апелляцию на меру пресечения Андрея Пивоварова, состоится 15 июня. Адвокат намерен добиться его освобождения.

Пивоваров будет участвовать в заседании в онлайн-режиме, сообщила пресс-секретарь Краснодарского краевого суда. Причины такого решения неизвестны.

По мнению следствия, Андрей Пивоваров участвовал в деятельности нежелательной в России организации. Он опубликовал в Сети призыв к общественности поддержать один из проектов данной структуры. Суд отправил его под арест на два месяца.