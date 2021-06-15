Аналитики: Внешний фон для рубля остается благоприятным

Внешний фон для рубля остается благоприятным, однако рынок переживает из-за того, что на встрече глав США и России не удастся достигнуть какого-либо прорыва в отношениях между двумя странами, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Восхождение нефти

Как рассказали эксперты, нефть с пятницы, 11 июня, продолжила восходящее движение. Цена на черное золото марки Brent достигала отметки в 73 доллара за баррель. В понедельник, 14 июня, нефть доходила 73,60 доллара и во вторник, 15 июня, торгуется в районе 72. Восходящая тенденция сохраняется.

«Темпы роста замедлились, но тем не менее последние четыре сессии продолжается восхождение», — пояснили эксперты.

Также эксперты напомнили, что рынок все еще переживает из-за переговоров по иранской ядерной программе, которые зашли в тупик. Противоречия остаются. При этом участники рынка ожидают, что какое-либо соглашение, скорее всего, будет достигнуто лишь в августе, после выборов в Иране.

Позитивным фактором выступили последние прогнозы влиятельных аналитических агентств о том, что спрос на нефтепродукты продолжит расти. Это делает необходимым со стороны ОПЕК+ «открыть кран» и насытить рынок предложением, чтобы не допустить перегрева.

Федеральное агентство новостей /

Однако в то же время ситуация с коронавирусом пугает рынок. Связанные с вирусом ограничения начинают работать в различных странах, в том числе в Великобритании.

Надежда на переговоры

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль последние недели чувствует себя уверенно. И укрепление национальной валюты остается актуальным.

«Негативным фактором выступает информация, что Соединенные Штаты все-таки не рассматривают встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина как перезагрузку отношений. Американцы настроены очень нейтрально. Никто не ожидает, что произойдет какой-то прорыв в российско-американских отношениях. Встреча может быть очень формальной, и никаких договоренностей не будет», — считают эксперты.

В целом, отмечают аналитики, внешний фон для рубля благоприятный. Рынок верит и надеется, что в целом отношения США и России смогут улучшиться. Кроме того, в пользу рубля играет дорогая нефть.

Ранее Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.