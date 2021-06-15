Пекин призвал НАТО прекратить раздувать «теорию китайской угрозы»

Пекин, 15 июня. НАТО необходимо рационально взглянуть на развитие Китая. Так считают представители миссии КНР при Евросоюзе.

В дипмиссии призвали Альянс прекратить раздувать «теорию китайской угрозы в любых формах». НАТО не должна использовать права и интересы КНР в качестве инструмента для своих целей.

«Для манипулирования политикой блока, искусственного создания противостояния и стимулирования геополитического соперничества», — пояснили в дипмиссии.

Североатлантическому альянсу следует больше усилий направить на «продвижение верного пути диалога и сотрудничества», а также поддержание «международной и региональной стабильности и безопасности».

О попытках разрушить отношения между Россией и Китаем также говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это происходит в плоскости практической политики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен развитием сотрудничества между Россией и Китаем. Это представляет «серьезный вызов» для Альянса, передает «Национальная служба новостей».