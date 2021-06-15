«Морская слизь» из Турции может переместиться на побережье Черного моря в Крыму

Москва, 15 июня. Проблема с «морской слизью» может коснуться и Черного моря, что скажется на отдыхе туристов на побережье от Геленджика до Сочи, а также в Крыму.

Фитопланктон, ставший причиной появления «морской слизи» в Мраморном море Турции, изучается российскими учеными еще с 2010 года, пишет портал Life. По мнению экспертов, причиной экологической катастрофы в республике стало отсутствие очистительных сооружений и сброс сточных вод посредством выноса канализационного стока в нескольких километрах от морского берега.

Согласно мнению российских ученых, существует угроза появления фитопланктона на северо-восточном побережье Черного моря. Основное влияние на распространение «морской слизи» оказывают колонии диатомей и цианобактерий. Это, по словам ученых, дает жизнь шести миллионам тонн фитопланктона. Вдобавок к этому, свой вклад в уничтожение биобаланса Черноморского бассейна внесли Румыния, Болгария и Грузия.

Власти Крыма в мае 2021 года начали перестройку очистительных сооружений, что должно обезопасить воды Черного моря от паразита, заявили в Министерстве строительства и архитектуры республики. Всего на эти цели выделили не менее 40 миллиардов рублей.

Опасная слизь впервые попала из Мраморного моря в Эгейское. Как сообщалось ранее, она двинулась в сторону острова Тасоса. К такому выводу пришли российские ученые.