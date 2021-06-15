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СК задержал инженера сгоревшей АЗС в Новосибирске

Происшествия
СК задержал инженера сгоревшей АЗС в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 15 июня. Следственный комитет сообщил о задержании второго фигуранта уголовного дела о крупном пожаре, который произошел на АЗС. Им оказался 37-летний инженер.

По версии следствия, предполагаемые злоумышленники не приняли мер по обеспечению безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Теперь СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Газовая автозаправочная станция загорелась на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, взрывались резервуары с топливом. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 33 человека, в областной больнице остаются 17 пациентов. Семь человек лежат в реанимации с ожоговым шоком.

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уголовное дело ск азс
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