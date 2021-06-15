Сотрудников российских ТЦ призвали вакцинироваться от коронавируса

Москва, 15 июня. Президент Российского Совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко призвал всех представителей отрасли пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По его словам, только прививка позволит существенно сократить распространение заболевания. Соответствующее открытое письмо есть в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

Также Москаленко напомнил, что сейчас прививочные пункты есть во многих торговых центрах, а сама вакцинация бесплатна. Благодаря этому, персонал практически не будет отвлечен от своей работы. Вакцинация займет всего несколько минут и не потребует каких-либо дополнительных затрат.

Вакцинация, безусловно, является важным элементом в снижении роста заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказали депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.