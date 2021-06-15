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Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО

  /   Обновлено: 15 июня 2021 12:23
Экономика
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
pixabay.com

Москва, 15 июня. Обязательное прохождение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО отменено в России. Такое решение приняли депутаты Госдумы в третьем чтении.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу 22 августа 2021 года. Таким образом, водителям больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра для получения страхового полиса. Речь идет только о личных автомобилях. Для коммерческого транспорта техосмотр остается обязательным.

Сейчас ОСАГО выдается только при условии проведения государственного техосмотра. Как считают в Госдуме, поправки облегчат жизнь страховым компаниям и автовладельцам.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов ранее отметил, что отмена обязательного техосмотра для частных машин не противоречит Венской конвенции о дорожном движении. Он уточнил, что, согласно документу, государство имеет право отменить техосмотр для физлиц.

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