Медведчук подал иск в ЕСПЧ в связи с преследованием на Украине

Киев, 15 июня. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал жалобу в ЕСПЧ на незаконные действия украинской власти.

Депутат убежден, что уголовное дело против него обусловлено политическими мотивами действующей власти. Вместе с тем в своем иске Медведчук отметил, что его право на свободу и личную неприкосновенность было грубо нарушено.

Преследуемый политик выразил уверенность, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет положительный вердикт по его жалобе. К такому выводу он пришел после недавнего заявления Верховного комиссара ООН о грубых нарушениях в процедуре закрытия оппозиционных телеканалов в стране.

Ранее Медведчук связал обвинения в госизмене с критикой украинского курса. По его словам, действующий режим таким образом пытается избавиться от конкурентов. Однако после подачи апелляции украинский суд не стал менять свое решение о домашнем аресте политика, сообщила Национальная служба новостей.