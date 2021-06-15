Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:05
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
13:00
Политика
Песков назвал время, отведенное на пресс-конференцию Путина и Байдена
Все новости

Лже-астрологи выманили 700 тысяч рублей у жительницы Тульской области

Происшествия
Лже-астрологи выманили 700 тысяч рублей у жительницы Тульской области
pixabay.com  / 

Тула, 15 июня. Тульские полицейские принимают меры для розыска злоумышленников, обманувших местную жительницу на 700 тысяч рублей. Пенсионерка стала жертвой веры в телевизионных астрологов.

Увидев в одном из эфиров рекламу лечения с помощью космических сил, 71-летняя женщина немедленно набрала указанный телефонный номер. Собеседник рассказал звонившей о способах астрологической медицины и их стоимости. После того, как женщина перевела денежные средства, ей сообщили об установлении соединения с космосом и начале лечения. Затем, на протяжении нескольких дней, астрологи связывались с пенсионеркой и извещали о сложном ходе лечения, прося совершить новые транзакции. Жительница региона соглашалась на это.

«Женщина перевела 700 тысяч рублей, а никакого результата от якобы астрологического лечения не было. Она стала предполагать, что ее обманывают. Потерпевшая обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Сейчас сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося», рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

По сведениям ФАН, жертва обмана успела отдать злоумышленникам не только личные сбережения, но и денежные средства, взятые в кредит.

Ранее ФАН сообщал о задержании полицией в Туле мужчин с тремя килограммами наркотиков.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Лже-астрологи выманили 700 тысяч рублей у жительницы Тульской области
тульская область мошенничество полиция астрология умвд россии по тульской области
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru