Лже-астрологи выманили 700 тысяч рублей у жительницы Тульской области

Тула, 15 июня. Тульские полицейские принимают меры для розыска злоумышленников, обманувших местную жительницу на 700 тысяч рублей. Пенсионерка стала жертвой веры в телевизионных астрологов.

Увидев в одном из эфиров рекламу лечения с помощью космических сил, 71-летняя женщина немедленно набрала указанный телефонный номер. Собеседник рассказал звонившей о способах астрологической медицины и их стоимости. После того, как женщина перевела денежные средства, ей сообщили об установлении соединения с космосом и начале лечения. Затем, на протяжении нескольких дней, астрологи связывались с пенсионеркой и извещали о сложном ходе лечения, прося совершить новые транзакции. Жительница региона соглашалась на это.

«Женщина перевела 700 тысяч рублей, а никакого результата от якобы астрологического лечения не было. Она стала предполагать, что ее обманывают. Потерпевшая обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Сейчас сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей случившегося», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

По сведениям ФАН, жертва обмана успела отдать злоумышленникам не только личные сбережения, но и денежные средства, взятые в кредит.

Ранее ФАН сообщал о задержании полицией в Туле мужчин с тремя килограммами наркотиков.