Прохожий спас впавшего в кому жителя Тюмени

Тюмень, 15 июня. Мужчина впал в кому прямо на улице. Ему помог ответственный гражданин, который проходил мимо в момент ЧП.

Прохожий увидел, как мужчина присел возле забора и упал. После этого он подошел узнать о состоянии человека, но на прикосновения и слова тот не реагировал. При помощи других прохожих пострадавшего отнесли в тень, перевернули на бок и вызвали скорую.

Через 15 минут приехали медики и забрали мужчину в больницу №2. Как рассказали врачи, признаков алкогольного опьянения у пациента не было. Сейчас мужчине оказывается необходмая медицинская помощь.

Два шестилетних мальчика едва не утонули в озере в Соловьиной роще, сообщал ФАН. Спасатели вовремя пришли на помощь детям.