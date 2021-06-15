Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:05
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
13:00
Политика
Песков назвал время, отведенное на пресс-конференцию Путина и Байдена
12:58
Происшествия
Сотруднице МИД Агальцовой вынесли приговор по делу о растрате
12:58
Общество
Проведение массовых мероприятий в Подмосковье отменили до 15 июля
Все новости

«Неуча на чистую воду»: Собчак встала на сторону Губерниева в скандале с Бузовой

Евро 2020
«Неуча на чистую воду»: Собчак встала на сторону Губерниева в скандале с Бузовой
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 15 июня. Известная журналистка Ксения Собчак встала на сторону спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который довел поющую ведущую Ольгу Бузову до слез в эфире канала «Матч-ТВ».

Звезда телешоу «Дом-2» по обыкновению является гостем всех известных передач. В разгар Евро-2020 артистку пригласили в студию спортивного канала для обсуждения результатов игр первенства. В телемосте со звездой участвовал и известный спортивный комментатор.

Губерниев в свойственной ему саркастичной манере устроил Бузовой тест на знание футбольных школ, а затем, процитировав произведение, поинтересовался, продолжает ли она пить коньяк по утрам. Вопросы такого толка сильно задели артистку, и она не смогла сдержать слез.

Звезды отечественного шоу-бизнеса разделились на два лагеря — некоторые не видят ничего плохого в словах комментатора, а другие призывают прекратить травлю артистки и быть человечнее. Собчак считает, что Губерниев не сделал ничего плохого, а лишь следовал ее «методу» в разоблачении певицы.

«Ну что, коньячку с утра? Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про «Тату» я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на «Матче» — не коньяк по утрам, а «знаменитый метод [Анатолия] Эфроса» и «футбол с [Леонидом] Броневым»», — заявила ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Журналистка призналась в любви своему коллеге Губерниеву и призвала всех присоединиться к этому «флешмобу». Заявление Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов не разделил едкость журналистки. Он считает, что неправильно звать ведущую «Дома-2» на дискуссию о таком масштабном спортивном событии, как Евро-2020, в качестве эксперта.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / «Неуча на чистую воду»: Собчак встала на сторону Губерниева в скандале с Бузовой
губерниев бузова евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru