«Неуча на чистую воду»: Собчак встала на сторону Губерниева в скандале с Бузовой

Москва, 15 июня. Известная журналистка Ксения Собчак встала на сторону спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который довел поющую ведущую Ольгу Бузову до слез в эфире канала «Матч-ТВ».

Звезда телешоу «Дом-2» по обыкновению является гостем всех известных передач. В разгар Евро-2020 артистку пригласили в студию спортивного канала для обсуждения результатов игр первенства. В телемосте со звездой участвовал и известный спортивный комментатор.

Губерниев в свойственной ему саркастичной манере устроил Бузовой тест на знание футбольных школ, а затем, процитировав произведение, поинтересовался, продолжает ли она пить коньяк по утрам. Вопросы такого толка сильно задели артистку, и она не смогла сдержать слез.

Звезды отечественного шоу-бизнеса разделились на два лагеря — некоторые не видят ничего плохого в словах комментатора, а другие призывают прекратить травлю артистки и быть человечнее. Собчак считает, что Губерниев не сделал ничего плохого, а лишь следовал ее «методу» в разоблачении певицы.

«Ну что, коньячку с утра? Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про «Тату» я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду». Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на «Матче» — не коньяк по утрам, а «знаменитый метод [Анатолия] Эфроса» и «футбол с [Леонидом] Броневым»», — заявила ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Журналистка призналась в любви своему коллеге Губерниеву и призвала всех присоединиться к этому «флешмобу». Заявление Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов не разделил едкость журналистки. Он считает, что неправильно звать ведущую «Дома-2» на дискуссию о таком масштабном спортивном событии, как Евро-2020, в качестве эксперта.