Протасевич назвал Тихановскую «святой невинностью»

Минск, 15 июня. Арестованный в Белоруссии основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич назвал экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую «святой невинностью».

Он отметил, что не может сказать ничего плохого о ней. Также Протасевич рассказал, что мог бы описать Тихановскую словосочетанием «святая невинность» в отличие от ее окружения, в которое входят профессиональные политики.

«На самом деле Светлана Тихановская — тот человек, о котором я практически не могу сказать ничего плохого<...>Светлана, действительно, очень сильно изменилась, подросла во многих аспектах — в плане речи, выступлений и так далее», — подчеркнул Протасевич.

Помимо этого, основатель Nexta добавил, что люди вокруг бывшего кандидата в президенты Белоруссии являются опытными политиками и во многом задают вектор, а также диктуют заявления.

«Могу привести пример, когда я снимал в Афинах (визит Тихановской — Прим. ред.), был момент, когда Вячорка (Франак, советник Тихановской — Прим. ред.) подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал и сказал зачитать перед камерой. Она спросила: «Что, зачем?» — «Зачитай, все». И потом это видео появилось», — отметил Протасевич.

Ранее Тихановская заявила о необходимости ввести новые ограничительные меры в отношении Белоруссии. Она заявила, что Германия должна немедленно разработать дополнительные санкции и прекратить любое сотрудничество с государственными корпорациями республики.