Летчик-космонавт Шаталов скончался на 94-м году жизни

Москва, 15 июня. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов умер в возрасте 93 лет, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Госкорпорация выразила соболезнования родным и близким Шаталова. О причине смерти не сообщается. Дату и место прощания с летчиком назовут позднее.

Первый раз Шаталов отправился в космос в 1969 году. Он летел на космическом корабле «Союз-4». Космонавт был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы».