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Покупатели iMac 2021 оказались недовольны компьютером из-за бракованной подставки

Технологии
Покупатели iMac 2021 оказались недовольны компьютером из-за бракованной подставки
Prt Scr youtube.com  /  ConceptsiPhone

Вашингтон, 15 июня. Новые настольные компьютеры от компании Apple были выпущены с производственным дефектом. Пользователи жалуются на «перекошенность» устройства.

Покупатели настольного компьютера iMac 2021 от американской компании Apple пожаловались на неприятный производственный дефект — перекошенную подставку. Одним из первых брак обнаружил видеоблогер iPhonedo. Ему показалось, что корпус моноблока наклонен на одну сторону. Он проверил свое предположение с помощью линейки и подтвердил наличие дефекта.

Пользователи делятся своими замечаниями на форуме техподдержки компании, отмечая, что при такой высокой стоимости устройство не должно иметь дефектов. В настоящий момент до конца не известно, насколько массовым является подобный изъян.

iMac 2021 — настольный компьютер, созданный на основе процессора Apple M1. Стоимость устройства с минимальными характеристиками составляет 129 999 рублей.

Ранее сообщалось, что японские власти проверят Apple и Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Для этого правительство создаст специальную комиссию.

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apple брак компьютер imac 2021
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