Англичанин прокатился на доске вместе с тюленем

Начинающий гребец по имени Кенк Албайрак-Туй во время одного из заплывов подобрал необычного попутчика. На доску к жителю Великобритании забрался тюлень.

Молодой человек запечатлел произошедшее на камеру телефона. На кадрах видно, как ластоногое подплывает к англичанину и вальяжно запрыгивает на его инвентарь. Животное пару минут погрелось на солнце и снова спустилось в воду.

Кенк Албайрак-Туй признался, что что не ожидал подобного соседства и испугался. Тем более, что тюлень оказался достаточно тяжелым и гребец боялся, что «попутчик» перевернет доску.

Пользователей социальных сетей удивил инцидент, некоторые даже позавидовали англичанину. Однако один из комментаторов предположил, что млекопитающее таким образом пыталось спастись от хищников.

Местные жители отмечают, что ластоногие не редко проявляют интерес к отдыхающим в графстве Дорсет. Так, в прошлом году один из тюленей даже заснул на серфе одного из спортсменов. Очевидец рассказал, что животное потягивалось и напоминало собаку.