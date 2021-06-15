Глава Ryanair анонсировал доклад по инциденту в Минске

Дублин, 15 июня. Доклад по ситуации с самолетом Ryanair в Минске будет обнародован в ближайшие две недели, заявил глава авиакомпании.

Отчет Международной организации гражданской авиации (ICAO) представят в ближайшее время, подчеркнул он. Пилот воздушного судна после сигнала о бомбе в самолете «не мог поступить иначе», сообщил глава Ryanair.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о самом простом способе узнать, каковы были причины посадки судна ирландской авиакомпании. По словам главы государства, нужно спросить у командира воздушного корабля, принуждали ли его к посадке.