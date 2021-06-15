Стрелявшего в туристов жителя Абхазии задержали полицейские

Пицунда, 15 июня. В Абхазии задержан местный житель, ранивший двух российских туристов. Женщина получила серьезное огнестрельное ранение и была госпитализирована.

Ранее задержанный находился под следствием за незаконное ношение оружия, уточнили в МВД. В настоящее время с ним беседуют правоохранители.

Стрельба произошла в пансионате "Самшитовая роща". После ЧП россиянка доставлена в сочинскую больницу с травмами. Стрелок также получил ранение из-за отрикошетившей в него пули. Он находится в больнице города Сухуми.

Суд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича на 2 месяца за стрельбу на Красной площади. Крисевича задержали сотрудники полиции за выстрелы из стартового пистолета на Красной площади 11 июня. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщало РИАМО.