Экс-тренер «Спартака» Гунько возглавил ереванский клуб «Арарат-Армения»

Ереван, 15 июня. Дмитрий Гунько назначен главным тренером клуба «Арарат-Армения».

Пресс-служба ереванского клуба «Арарат-Армения» сообщила в Facebook о назначении Гунько главным тренером. На этом посту он сменил Анатолия Байдачного. Подробности заключенного со специалистом контракта пока не разглашались.

На прошлой неделе Гунько покинул другой армянский клуб, «Ноа», который он возглавлял с ноября 2020 года. В минувшем сезоне «Арарат-Армения» занял пятое место в турнирной таблице. Гунько до этого также работал в подмосковных «Химках» и столичном «Спартаке».

Ранее сборные Испании и Швеции завершили вничью матч первого тура группового этапа Евро-2020. Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья».