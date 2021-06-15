Финансовый эксперт указала, на что обратить внимание перед взятием кредита

Чтобы не попасть в кредитное рабство, принимать решение о взятии кредита нужно взвешенно и осознанно, говорит финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

По данным Центрального банка РФ, на 1 января 2021 года долговая нагрузка россиян по всем видам кредитования выросла до 11,7%. А общий объем долгов перед банками составил более 20,7 трлн. рублей.

Согласно словам эксперта, понять целесообразность оформления кредита помогут всего несколько шагов.

«Во-первых, ответьте себе на вопрос: действительно ли вам нужен кредит? Это финансовый инструмент, предполагающий дисциплину, организованность, умение считать, а также наличие стабильного и регулярного дохода. Просрочки платежей портят кредитную историю и ведут к неприятным переплатам», — говорит специалист.

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После принятия твердого решения следует трезвым взглядом оценить возможности своего бюджета, соотнеся платеж по кредиту и ваши регулярные доходы. Безопасный для бюджета платеж не должен превышать 25% от суммы доходов семьи, уверяет Наталья Колбасина. Причем с учетом переплаты по процентам, а значит, не лишним будет сравнить предложения от разных банков и выбрать наиболее подходящее именно вам.

«Также оцените полную стоимость кредита. ПСК — это ставка по кредиту в процентах годовых с учетом всех платежей, связанных с его получением, обслуживанием и возвратом. Это реальная «цена», которую вы заплатите за использование заемных денег. И банк обязан сообщить эту информацию до подписания кредитного договора», — поясняет один из важных моментов финансовый эксперт.

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Прежде чем брать на себя финансовые обязательства, уточните возможность и условия досрочного погашения кредита, а также внимательно обратите внимание на комиссии и сборы банка. И, конечно, не забудьте о главном — с особой точностью прочитать договор перед его подписанием.

При умеренной нагрузке на бюджет реальным кажется даже такое предприятие, как создание финансовой подушки безопасности. Однако в таком деле велик и риск неожиданно потратить накопленное. О том, как уберечь сбережения от себя самих, Наталья Колбасина рассказывала недавно.