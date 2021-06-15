Россиянка получила огнестрельное ранение в Абхазии

Пицунда, 15 июня. Туристка из России получила огнестрельное ранение в ходе стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина в абхазском городе Пицунда.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города, стрельба произошла в пансионате «Самшитовая роща». По словам собеседника агентства, россиянка доставлена в сочинскую больницу.

Стрелявший мужчина также получил ранение из-за отрикошетившей в него пули. Сейчас он находится в больнице города Сухуми.

Трое человек ранее пострадали в результате стрельбы неизвестного в итальянском городе Ардеа. По словам очевидцев, инцидент произошел в результате семейного конфликта.