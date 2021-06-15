Экс-президент Армении призвал обеспечить миротворцев РФ в Карабахе бессрочным мандатом

Ереван, 15 июня. Обеспечение устойчивого мира в Нагорном Карабахе возможно лишь при условии постоянного присутствия здесь российских миротворцев, уверен бывший президент Армении Роберт Кочарян.
В этой связи он призвал обеспечить миротворческие силы России бессрочным мандатом, сообщает РИА Новости. Политик также считает, что Ереван и Баку могут прийти к согласию по карабахскому вопросу, если будет использован принцип права наций на самоопределение.
"Формула такова. Если мы хотим долгосрочного, устойчивого мира, то надо принимать решения, которые не будут сильно несправедливыми. Мне кажется, что все-таки переговорами можно прийти к согласию", — рассказывал Кочарян.
Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов провели переговоры по ситуации на армяно-азербайджанской границе.