Экс-президент Армении призвал обеспечить миротворцев РФ в Карабахе бессрочным мандатом

Ереван, 15 июня. Обеспечение устойчивого мира в Нагорном Карабахе возможно лишь при условии постоянного присутствия здесь российских миротворцев, уверен бывший президент Армении Роберт Кочарян.

В этой связи он призвал обеспечить миротворческие силы России бессрочным мандатом, сообщает РИА Новости. Политик также считает, что Ереван и Баку могут прийти к согласию по карабахскому вопросу, если будет использован принцип права наций на самоопределение.

"Формула такова​​​. Если мы хотим долгосрочного, устойчивого мира, то надо принимать решения, которые не будут сильно несправедливыми. Мне кажется, что все-таки переговорами можно прийти к согласию", — рассказывал Кочарян.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов провели переговоры по ситуации на армяно-азербайджанской границе.