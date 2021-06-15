Американская актриса Лиза Бейнс умерла после ДТП

Нью-Йорк, 15 июня. Звезда сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Мастера секса» Лиза Бейнс разбилась насмерть после столкновения со скутеристом.

Актрисе было 65 лет. Она получила многочисленные травмы, в результате которых наступила смерть. Бейнс попала в больницу после того, как переходила дорогу в центре Нью-Йорка. Водитель скутера проехал на красный свет и врезался в нее, после чего скрылся с места происшествия.

Медики поставили Бейнс диагноз «тяжелая черепно-мозговая травма», ее экстренно направили в реанимационное отделение местной больницы, где она умерла.

Бейнс сыграла более 70 ролей на телевидении и в кино, но наибольшего успеха добилась благодаря выступлениям на театральной сцене, где она получила Theatre World Award и номинировалась на «Драма Деск».