«Этот день в истории». Что произошло 15 июня, праздники, факты, люди

15 июня отмечается Всемирный день ветра, его цель — привлечь внимание общественности к потенциалу ветроэнергетики. Инициаторы необычного праздника — Всемирный совет по энергии ветра. По их мнению, развитие отрасли поможет решить ряд проблем энергетического, экономического и экологического характера.

В этот день 20 лет назад было объявлено о создании Шанхайской организации сотрудничества — межправительственного международного объединения, в которое сегодня входят Индия и Казахстан, Киргизия и Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Главные задачи организации ШОС — укрепление стабильности, безопасности и развитие сотрудничества между странами Евразийского пространства.

15 июня родились многие известные личности, среди них актриса Кортни Кокс и писательница Патрисия Томпсон. С какими еще событиями связан этот день, мы расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».