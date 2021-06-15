В России заразились коронавирусом еще 14 185 человек

Москва, 15 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 14 185 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 15% из них. Зарегистрировано 379 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 8597 человек.

Всего с начала пандемии выявили 5 236 593 случая коронавирусной инфекции в России. Зафиксировано 127 180 летальных исходов, полностью выздоровели за весь период 4 818 244 пациента.

До этого россиянам рассказали, при каких условиях можно получить наиболее точный результат ПЦР-теста на коронавирус. Анализ рекомендуется сдавать через определенное время после возникновения первых симптомов болезни.