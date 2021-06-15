Анна Седокова едва не задохнулась из-за отека Квинке

Миконос, 15 июня. Известная российская исполнительница Ана Седокова рассказала о тяжелых последствиях семейного отдыха на греческом острове Миконос. Звезда едва не задохнулась на курорте.

Звездный отдых в райском уголке звезде испортила внезапная аллергия. Певица покрылась красными пятнами и стала сильно отекать. Для борьбы с недугом она сразу же стала принимать антигистаминные лекарства, которые давали неприятную побочку. Поэтому Седокова приняла решение самостоятельно отменить себе препараты, что и привело к тяжелым последствиям. Среди ночи артистка проснулась с сильным отеком Квинке.

«Решила побеждать болезнь сама. Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с доктором!» — рассказала исполнительница в Stories Instagram.

Срочный укол Седоковой ставил ее молодой муж баскетболист Янис Тимма. После препарата кожа почти сразу перестала так сильно зудеть и гореть. После ночного инцидента лицо звезды сильно отекло, а губы заметно увеличились. В этой ситуации она нашла плюс, считая, что теперь она выглядит как после звездных уколов красоты.

Ухудшение состояния Седоковой никак не повлияло на частоту обновлений фотографий в профиле Instagram. Несколько дней назад артистка выложила небольшое видео, на котором позирует в полупрозрачном нижнем белье. Поклонники были шокированы таким откровением многодетной мамы.