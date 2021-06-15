«Транснефть» остановит прокачку по «Дружбе» на два дня

Москва, 15 июня. Прокачка нефти в направлении Словакии по трубопроводу «Дружба» будет остановлена на два дня из-за технических проблем одного из потребителей, сообщила «Транснефть».

Компания сократит прокачку через НПС Будковице на день, а после прекратит ее на двое суток. При этом общий план поставок на июнь сохранится, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

О технических проблемах у одного из потребителей стало известно еще 8 июня. Тогда прокачка через НПС Будковице сократилась на двое суток, и «Транснефть» была вынуждена скорректировать график поставок через «Дружбу».

Накануне Белоруссия возобновила поставки нефти по «Дружбе» в польском направлении после завершения планового ремонта трубопровода. Как сообщил оператор белорусского участка трубопровода, прокачка сырья осуществляется в штатном режиме.