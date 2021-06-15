Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 11:37
11:36
Экономика
«Транснефть» остановит прокачку по «Дружбе» на два дня
11:36
Происшествия
Россиянка получила огнестрельное ранение в Абхазии
11:34
Общество
Организаторы Футбольной деревни на Конюшенной площади закупили еще 100 тысяч масок
11:33
Происшествия
Американская актриса Лиза Бейнс умерла после ДТП
11:33
Общество
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
11:31
Общество
Скандальный частный детский сад повторно закрыли в Краснодаре
11:28
Армия
Экс-президент Армении призвал обеспечить миротворцев РФ в Карабахе бессрочным мандатом
11:28
Технологии
Названа стоимость нового дрона DJI Mini SE
11:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 15 июня, праздники, факты, люди
11:24
Общество
Испытания препарата AstraZeneca для лечения COVID-19 не показали его эффективности
Все новости

Платежная система «Мир» в России оказалась популярнее Visa и Mastercard

  /   Обновлено: 15 июня 2021 11:35
Экономика
Платежная система «Мир» в России оказалась популярнее Visa и Mastercard
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 15 июня. Охват населения России системой «Мир» больше, чем международными системами, согласно данным Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы «Сколково».

Основной своей картой назвали «Мир» от российской платежной системы 42% респондентов. Еще 54% россиян пользуются картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Популярность национальной системы аналитики объясняют несколькими факторами. Во-первых, социальные выплаты бюджетным работникам приходят на «Мир». Во-вторых, в России действуют программы кешбэка, в том числе от Ростуризма. Также важную роль играет «улучшение клиентского опыта», что влияет на конкуренцию отечественной системы с международными игроками, пишет РБК.

Авторы исследования также узнали, что для 81% обладателей карт брендом основной платежной карты является «Сбербанк». Соответствующий ответ актуален для всех групп опрошенных, вне зависимости от их социально-демографического положения.

Минтруд РФ ранее рассказал, какие льготы можно обменять на реальные деньги. В ведомстве напомнили, что пособия начисляются только на карту системы «Мир».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Платежная система «Мир» в России оказалась популярнее Visa и Mastercard
mastercard visa карта мир
Комментировать
Эксклюзив
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 121339 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 72802 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 50378 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47891 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43831 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru