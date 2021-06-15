Платежная система «Мир» в России оказалась популярнее Visa и Mastercard

Москва, 15 июня. Охват населения России системой «Мир» больше, чем международными системами, согласно данным Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы «Сколково».

Основной своей картой назвали «Мир» от российской платежной системы 42% респондентов. Еще 54% россиян пользуются картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Популярность национальной системы аналитики объясняют несколькими факторами. Во-первых, социальные выплаты бюджетным работникам приходят на «Мир». Во-вторых, в России действуют программы кешбэка, в том числе от Ростуризма. Также важную роль играет «улучшение клиентского опыта», что влияет на конкуренцию отечественной системы с международными игроками, пишет РБК.

Авторы исследования также узнали, что для 81% обладателей карт брендом основной платежной карты является «Сбербанк». Соответствующий ответ актуален для всех групп опрошенных, вне зависимости от их социально-демографического положения.

Минтруд РФ ранее рассказал, какие льготы можно обменять на реальные деньги. В ведомстве напомнили, что пособия начисляются только на карту системы «Мир».