Испытания препарата AstraZeneca для лечения COVID-19 не показали его эффективности

Москва, 15 июня. Лекарство компании AstraZeneca, предназначенное для лечения COVID-19, в ходе испытаний не показало достаточной эффективности.

Препарат, в основе которого использовались антитела к COVID-19, оказался недостаточно эффективным в ходе исследований среди людей, контактировавших с инфицированными или возможными заболевшими.

Ученые из Шотландии ранее сообщили о появлении побочных эффектов после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca. Одним из наиболее частых оказалось нарушение свертываемости крови.