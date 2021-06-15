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В Киеве назвали планируемые сроки получения плана действий по вступлению в НАТО

Армия
В Киеве назвали планируемые сроки получения плана действий по вступлению в НАТО
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Киев, 15 июня. Киев планирует, что Альянс направит план необходимых действий по членству в НАТО уже в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, власти страны провели уже достаточное количество реформ, поэтому Киев может получить соответствующий план уже в следующем году. При этом основное препятствие для полноценного членства страны в НАТО сосредотачивается в «нежелании послать такой сигнал России», добавил глава МИД Украины.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не допустит принятие договоренностей об Украине без ее участия. В том числе речь идет о положениях, которые будут обсуждаться главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом во время встречи в Женеве.

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украина нато мид украины кулеба
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