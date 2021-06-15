Могила Сергея Бондарчука осталась без памятника

Москва, 15 июня. Журналисты посетили могилу известного режиссера Сергея Бондарчука и ужаснулись, не увидев на погосте памятник.

Теперь на месте захоронения кинематографиста ровная земля и четыре торчащих металлических штифта. Как сообщила kp.ru, нет даже таблички, которая бы указывала, что здесь покоится Сергей Бондарчук.

При этом на могилах жены Ирины Скобцевой и дочери Алены Бондарчук, которые похоронены рядом, лежат цветы и указаны имена. Журналисты не исключили, что таинственное исчезновение памятника связано с желанием родственников обновить мемориал.

«Вполне возможно, что родные решили переделать часть комплекса, так как теперь здесь появилась и могила Ирины Константиновны», — пишет издание, добавив, что родственники пока не делятся мыслями по этому поводу.

Сергей Бондарчук был женат три раза. Последней его супругой стала актриса Ирина Скобцева, которая была с возлюбленным до конца его дней. Бондарчук и Скобцева умерли в один день — 20 октября, но с разницей в 26 лет. Режиссера не стало в 1994 году, а его жены в 2020 году.