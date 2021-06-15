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Глава СОМБ ответил на попытки западных СМИ дискредитировать помощь РФ ЦАР

ЦАР
Глава СОМБ ответил на попытки западных СМИ дискредитировать помощь РФ ЦАР
wikipedia.org  /  Billy Hathorn / CC BY-SA 3.0

Банги, 15 июня. Российские инструкторы, работающие в ЦАР, вновь столкнулись с провокацией со стороны западных СМИ. Об этом рассказал руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Теперь к тиражированию ложных сведений, основанных на распространяемой боевиками дезинформации, подключился американский телеканал CNN.

«Мы понимаем, что CNN уже ранее был уличен в съемках постановочных материалов против нашей позитивной роли в ЦАР. Поэтому не удивлены, что они вернулись к антироссийской пропаганде и опубликовали безосновательный набор заявлений, не имеющий отношения к реальности», — написал Иванов.

Он напомнил, что вопреки утверждениям западных СМИ, все обвинения, выдвинутые против инструкторов, изучаются властями республики и раз за разом оказываются ложью. Причем материалы следствия передаются в ООН, а СОМБ всячески сотрудничает со всеми, кто действительно хочет разобраться в работе организации.

«СОМБ отвечал на запросы, которые приходили к нам, и давал точную картину, раскрывал подробности перемещений и процесса обучения FACA. Потому что мы работаем открыто! Мы сотрудничаем со всеми организациями и международными силами, которые работают на пользу ЦАР и ее населения», — резюмировал Иванов.

Глава СОМБ ответил на попытки западных СМИ дискредитировать помощь РФ ЦАР
Prt Scr instagram.com  / Александр Иванов

Ранее глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о деятельности российских специалистов в ЦАР. Французское издание заявило, что картина является агиткой для привлечения новых рекрутов в ряды инструкторов из РФ в ЦАР. Однако Иванов отметил, что еще до премьеры картины организация не испытывала недостатка в соискателях.

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африка цар сомб
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