Пожар охватил электрометаллургический комбинат в Челябинске

Челябинск, 15 июня. Склад Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) горит на площади 400 квадратных метров. Экстренно эвакуировали 25 человек.

Черный столб дыма видно из разных частей города, рассказывают местные жители. На складе ЧЭМК загорелась кровля на площади 400 квадратных метров, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Из подвала эвакуировали пять человек. Дополнительная информация по количеству людей уточняется. На месте работает два звена газодымозащитной службы. К горящему складу вызван пожарный поезд, возгорание тушат из двух пожарных стволов.

Пожар вспыхнул в трехэтажном здании в Керамическом проезде на севере Москвы, сообщал сайт 360tv.ru. Огонь тушат на площади 200 квадратных метров.