Тело девятилетней девочки обнаружили в оросительном канале под Волгоградом

Волгоград, 15 июня. Пропавшую девятилетнюю девочку нашли в одном из каналов Волжской оросительной системы. Инцидент произошел недалеко от поселка Комсомолец Николаевского района.

Ранее сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение об исчезновении девятилетнего ребенка, который ушел гулять и не вернулся. Тело девочки обнаружили в одном из каналов.

В ходе осмотра телесных повреждений на теле погибшей обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего сотрудниками регионального СК РФ возбуждено уголовное дело.

Подобный инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Тело 15-летнего подростка достали из реки Чусовая.