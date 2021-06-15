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Самолет рейса Новокузнецк — Москва экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира

Происшествия
Самолет рейса Новокузнецк — Москва экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира
Global Look Press  /  MOD Russia

Казань, 15 июня. Вынужденную посадку совершил пилот самолета, направлявшегося из Новокузнецка в Москву. У 66-летнего мужчины случился инфаркт во время полета.

Посадка прошла в штатном режиме. Мужчину экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу, где медики подтвердили диагноз. В пресс-службе аэропорта отметили, что после вынужденной посадки и госпитализации пассажира, воздушное судно продолжило движение по маршруту.

Пассажирский Airbus экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сигнал о поломке в стойке шасси. Посадка прошла благополучно, сообщал сайт 360tv.ru.

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самолет казань посадка
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