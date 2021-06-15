Самолет рейса Новокузнецк — Москва экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира

Казань, 15 июня. Вынужденную посадку совершил пилот самолета, направлявшегося из Новокузнецка в Москву. У 66-летнего мужчины случился инфаркт во время полета.

Посадка прошла в штатном режиме. Мужчину экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу, где медики подтвердили диагноз. В пресс-службе аэропорта отметили, что после вынужденной посадки и госпитализации пассажира, воздушное судно продолжило движение по маршруту.

Пассажирский Airbus экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сигнал о поломке в стойке шасси. Посадка прошла благополучно, сообщал сайт 360tv.ru.