Кардиолог Кириллова перечислила внешние признаки повышенного уровня холестерина

Москва, 15 июня. Повышенный уровень холестерина — распространенное явление. Его можно определить по ряду внешних признаков, в том числе по лицу пациента.

Жировые образования вокруг глаз являются признаком повышенного уровня холестерина. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и Факты» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Кириллова.

По словам медицинского специалиста, холестерин может не проявлять себя «до поры до времени». Пациенты узнают о его повышенном уровне случайно. Однако существуют малозаметные признаки, по которым можно определить этот недуг. Так, на веках пациента могут появляться жировые образования, называемые ксантомами. Они также образуются на руках, ногах и ахилловом сухожилии. Кириллова отметила, что удаление ксантом не устраняет проблему с холестерином.

Как сообщалось ранее, высокий уровень холестерина может ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. В ряде случаев он приводит к заболеваниям периферических артерий.