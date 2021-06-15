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США реформируют КМП для противостояния с Россией и Китаем в Тихом океане

  /   Обновлено: 15 июня 2021 11:34
Политика
США реформируют КМП для противостояния с Россией и Китаем в Тихом океане
wikipedia.org  /  Chief Warrant Officer 3 Philippe E. Chasse, U.S. Marine Corps

Москва, 15 июня. Пентагон расформировал танковые подразделения Корпуса морской пехоты, который сосредоточится на освоении принципиально новых видов техники для борьбы с Россией и Китаем.

По имеющейся информации, масштабное реформирование КМП завершится к 2030 году. В Пентагоне полагают, что подразделениям больше не нужны танки, потому что в случае противостояния с Москвой или Пекином в западной части Тихого океана от них будет мало толку, передает РИА Новости.

Отмечается, что в США сосредоточились над освоением новой передовой тактики для противодействия равным по силе противникам, имеющим выход к морю. КМП хотят превратить в компактные и мобильные войска для выполнения рейдовых операций.

Предполагается, что для этих целей американских военных оснастят дальнобойными ракетами, запускаемыми с наземных платформ, а также целой линейкой других высокоточных боеприпасов.

При этом среди военного руководства США есть и противники подобных реформ. Некоторые генералы полагают, что зацикленность на противостоянии с Китаем и Россией превратит корпус в крайне негибкий инструмент.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости выделить дополнительные средства на борьбу с российским гиперзвуковым оружием. Покупку боевых систем заложили в военный бюджет на 2022 финансовый год, передает сайт 360tv.ru.

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