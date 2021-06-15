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Три природных пожара бушуют в Пуровском районе на Ямале

Происшествия
Три природных пожара бушуют в Пуровском районе на Ямале
10.mchs.gov.ru

Салехард, 15 июня. Три крупных природных пожара распространились на площади около четырех гектаров. Все очаги находятся в Пуровском районе.

Пожарным МЧС удалось локализовать один из них на площади два гектара. В местах возгораний работают 26 сотрудников Ямалспаса, сообщает «Ямал-Регион«.

С начала пожароопасного сезона произошли уже 12 крупных возгораний с общей площадью около 107 гектаров. Однако это в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее крупный лесной пожар ликвидировали под Екатеринбургом. Пожарные боролись с ним на протяжении восьми часов.

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ямал янао лесной пожар
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