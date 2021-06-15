Боливия и Эквадор начали расследование против экс-президента Ленина Морено

Кито, 15 июня. На бывшего президента Эквадора Ленина Морено подали в суд из-за поставок оружия и боеприпасов боливийскому правительству Жанин Аньес. Сообщается, что полученные из Эквадора боеприпасы были использованы правительством для подавления протестов, возникших в Боливии после прихода к власти правого правительства Аньес.

С иском обратился эквадорский депутат Фаусто Джаррин Теран после того как 10 июня правительство Боливии инициировало начало расследования о поставках слезоточивого газа и боеприпасов из Эквадора во время правления президента Аньес.

Seguimos esperando que la velocidad demostrada en los casos que interesaban al Gob. de Moreno sea la misma para casos como INA u otros…



Hoy presentaré una nueva denuncia ante la @FiscaliaEcuador luego de conocer los gravísimos hechos relacionados con la represión en Bolivia. pic.twitter.com/VW0Ca7mLdD — Fausto Jarrín Terán. (@Sandinin) June 14, 2021

Теран, опираясь на многочисленные факты, которые были предоставлены СМИ, требует расследовать деятельность экс-президента Морено и бывшего министра правительства Марии Паулы Ромо.

Сообщается, что расследование касается поставок Эквадором 5,5 тысяч гранат со слезоточивым газом и около 3 тысяч единиц различных боеприпасов, которые были использованы правительством Аньес для подавления протестов граждан Боливии. В результате полицейских акций в стране было убито 37 человек, включая так называемые случаи резни в Сакабе и Сенкате.

Global Look Press / Gaston Brito / dpa

Министр правительства Боливии Эдуардо Дель Кастильо сообщает, что поставки боеприпасов осуществлялись через Национального управляющего логистикой Эквадора Фернандо Корреа Гордильо, действовавшего по приказу начальника полиции Эквадора Патрисио Карильо Росеро.

В настоящее время в Боливии проходит процесс над чиновниками прошлой администрации страны, включая экс-президента Жанин Аньес. Они обвиняются в политических репрессиях и убийстве мирных протестующих.