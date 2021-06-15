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В Ростехе рассказали о нестандартной схеме работы гранатометов будущего

Армия
В Ростехе рассказали о нестандартной схеме работы гранатометов будущего
rostec.ru  /  Пресс-служба Ростех

Москва, 15 июня. Схема работы противотанковых гранатометов будущего будет весьма нестандартна, отметил глава конструкторских бюро НПО «Базальт» (входит в Ростех) Николай Середа.

Приоритетом работы этого оружия будет уже не пробитие брони, а полное выведение из строя бронетехники. Например, могут быть поражены все средства наблюдения и визиры у танков. Эти действия смогут полностью решить задачу противостояния оппоненту.

На данный момент Ростех работает над вариантом реализации такой идеи. По словам Середы, пробитие толстой брони не является самоцелью для разработчиков.

Ранее сообщалось, что Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием. Снаряд создает завесу аэрозольно-дипольных помех и позволяет защитить бронетехнику. Этот новейший боеприпас выдает ослепляющую завесу, которая в 1,5 раза плотнее аналогов, передает сайт 360tv.ru.

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ростех бронетехника гранатометы
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