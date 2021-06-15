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За два месяца саратовский Парк покорителей космоса посетили около 300 тысяч человек

Общество
За два месяца саратовский Парк покорителей космоса посетили около 300 тысяч человек
vk.com  /  Парк покорителей космоса

Саратов, 15 июня. За два месяца Парк покорителей космоса посетили около 300 тысяч человек. Как рассказали на заседании комитета по туризму, это достаточно высокая цифра, особенно учитывая пандемию коронавируса. 

«Сказать откровенно, такие цифры — настоящий «космос». Я очень рад, что Парк покорителей космоса имеет такую большую популярность, особенно у туристов из других регионов. Думаю, если бы не коронавирус, цифра посещаемости превысила бы полмиллиона. Учитывая большие планы по развитию данного парка, считаю, он станет настоящей туристической жемчужиной», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник туристической фирмы Олег Ли.

Ранее Володин предложил начать в Саратове строительство скоростного трамвая. Уже выделены 330 миллионов рублей.

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туризм саратовская область парк покорителей космоса
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